Molenlanden werkt aan verbetering dienstverlening

MOLENLANDEN • Inwoners die de gemeente Molenlanden bellen, moeten in de toekomst binnen twee dagen worden teruggebeld. Die eis heeft het college op tafel gelegd.

Wethouder Bram Visser: “Onze gemeente scoort niet erg goed op telefonische bereikbaarheid. We zitten nu op een 5,2 en we streven naar een 8 in 2023. Het doorverwijzen en terugbellen gebeurt nog niet op de goede manier. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals afwezigheid of dat de boodschap niet op tijd werd ontvangen. We gaan dit monitoren.”

Webformulieren

Molenlanden wil ook de digitale dienstverlening verbeteren. “We zijn bezig met verbetering van formulieren op de website, bijvoorbeeld voor het melden van mankementen in de openbare ruimte, met de mogelijkheid een foto toe te voegen. Dat werkt nog niet optimaal, het moet makkelijker worden.”

Gedrag medewerkers

De gemeente wil zichzelf ontwikkelen tot een inwonergerichte organisatie. “Daarom zullen we nagaan wat inwoners vinden van onze dienstverlening en kijken naar de juiste houding en gedrag van onze medewerkers.”