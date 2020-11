Coronacijfers gemeente Vijfheerenlanden

REGIO • Het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 is landelijk iets gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is landelijk iets toegenomen.

Voor de cijfers in de gemeente Vijfheerenlanden betekent dat het volgende:



Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn er in de gemeente Vijfheerenlanden 1383 mensen besmet geraakt. Vorige week dinsdag waren dat er nog 1146. Het totaal aantal ziekenhuisopnames in de gemeente is in vergelijking met vorige week minimaal gestegen: 49 tegen 48 vorige week. Het totaal aantal sterfgevallen in de gemeente, sinds de uitbraak van het virus, bedraagt nu 45 personen. Dat aantal is afgelopen week met één gestegen.

De cijfers op de website van allecijfers.nl worden per dag bij gehouden, maar laten getallen zien vanaf het begin van de corona-uitbraak. Op de website van het RIVM worden de getallen in periodes van twee weken weergegeven.

In de periode van 21 oktober tot 3 november telt het RIVM voor Vijfheerenlanden 431 nieuwe meldingen, één ziekenhuisopname en twee sterfgevallen.

Van 26 oktober tot en met 1 november zijn er 295.147 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 26.500 personen minder dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 292.613 personen. Van deze groep testten 48.495 mensen positief. Het percentage positieve testen is nog hoog (16,6%), maar daalt sinds juli 2020 voor het eerst in vergelijking met de voorgaande week.

In bijna alle regio’s daalde het percentage positieve testen. Er zijn echter grote verschillen tussen de regio’s. De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen, Fryslân en Drenthe (<10%) en de regio’s met de hoogste percentages waren Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid (>20%).