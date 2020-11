Fortuynplein Groot-Ammers krijgt cameratoezicht

MOLENLANDEN • Vanwege de al jarenlang steeds opnieuw oplaaiende overlast op het Fortuynplein in Groot-Ammers start de gemeente Molenlanden binnenkort met cameratoezicht.

Het toezicht gaat drie maanden duren. Eerder voerde de gemeente hierover overleg met justitie, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Burgemeester Theo Segers: “Op dit moment is het rustig op het Fortuynplein. Maar soms piekt de overlast enorm.”

Gesprekken

“Er zijn veel gesprekken geweest met zowel omwonenden als jongeren. We hebben besloten om voor een korte periode camera’s op te hangen, om scherp te krijgen wat er gebeurt. De problematiek was zo nijpend, dat we hebben bekeken wat strafrechtelijk de mogelijkheden zijn. Het OM en politie zeggen dat de beelden duidelijkheid geven. Het wordt elders in het land regelmatig gedaan.”

De camerabeelden worden niet continu in de gaten gehouden. “Die worden alleen bekeken als er problemen zijn.”

Jongerenwerk

Al eerder besloot Molenlanden om meer te investeren in het jongerenwerk. “Want met alleen camera’s los je de overlast niet op.”

Ontmoetingsplek

De jongerenontmoetingsplek (jop) bij sporthal De Reiger zal worden verbeterd. “Daar komt meer verlichting, meer beschutting tegen de wind en mogelijk wifi. We willen de jongeren daarnaartoe hebben, maar ze laten zich lastig sturen. We zijn ons ervan bewust dat jongeren er behoefte aan hebben om bij elkaar te zijn en dat de samenstelling van groepen steeds verandert. Daarom willen we via onze jongerenwerker in contact komen met hen.”