Meeste inwoners Molenlanden ervaren weinig hinder van coronamaatregelen

MOLENLANDEN • De meeste inwoners van de gemeente Molenlanden geven aan vrij weinig last te hebben van de maatregelen die uitgevaardigd zijn om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat blijkt uit de onlangs gehouden enquête van TipMolenlanden.

Bijna de helft van het aantal ondervraagden (48 procent van 795 deelnemers) gaf aan weinig hinder te ondervinden van de maatregelen. Bij deze vraag naar de ervaringen van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken, konden meerdere antwoorden ingevuld worden. 28 procent van de ondervraagden zag vooral voordelen van de maatregelen en 32 procent van de ondervraagden is het met een deel van de maatregelen eens. 5 procent van de ondervraagden vindt de maatregelen verkeerd en nog eens 5 procent gaf aan het erg moeilijk te hebben met de maatregelen.

Verreweg de meeste deelnemers aan de enquête hebben dus weinig last van de maatregelen of zien vooral de voordelen van de maatregelen.

Gezondheid beschermen

Van de mensen die vooral de voordelen van de maatregelen zien, gaf 84 procent aan dat ze het belangrijk vinden dat hun gezondheid beschermd wordt door die maatregelen. 23 procent vindt het fijn dat er geen of minder reistijd is en 16 procent van de ondervraagden vindt thuiswerken prettig. Ook de minder volle agenda wordt door 22 procent van de ondervraagden aangegeven als voordeel van de coronamaatregelen.

De grote groep mensen die ingevuld had vrij weinig last te hebben van de maatregelen, kreeg een vervolgvraag naar de reden van dit antwoord. Van deze groep mensen gaf 58 procent aan dat ze erg flexibel zijn. Daarnaast vond 54 procent dat de maatregelen weinig invloed hebben op hun manier van leven. Ook bij deze vraag konden meerdere antwoorden gegeven worden.

‘Het is nodig dus gewoon accepteren’, schreef een van de deelnemers aan de enquête bij het antwoord. ‘Er zijn ergere dingen om je druk over te maken’, schreef een ander.

Feestdagen

Er werd in de enquête ook gevraagd naar de komende feestdagen. 51 procent van de respondenten vinkte het antwoord ‘Het is wel anders, maar ik heb er toch nog wel zin in’ aan. 21 procent van de ondervraagden heeft er net zoveel zin in als andere jaren en 19 procent van de deelnemers vindt het nu veel minder leuk en heeft er ook minder zin in.

‘Als de maatregelen van familiebezoek zo streng blijven, wordt het moeilijk’, schreef een van de deelnemers bij deze vraag.

En een ander schreef: ‘De feestdagen vormen een lichtpuntje. Nu het jaar somber is geweest, wordt kerst het moment om uit te pakken, ook al is dat niet met heel de familie.’

Vaccin

Verder werden er vragen gesteld over een vaccin, waaraan hard gewerkt wordt. De meeste deelnemers aan de enquête (42 procent) zal zich laten inenten om beschermd te worden tegen het virus. 36 procent van de deelnemers twijfelt en 17 procent van de ondervraagden vertrouwt het nieuwe vaccin niet. 5 procent van de respondenten is tegen inenten in het algemeen en zal dat dus ook bij het coronavaccin niet doen.