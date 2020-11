Gratis massages voor mantelzorgers in Molenlanden

MOLENLANDEN • In het kader van de Dag van de Mantelzorg op 10 november geeft Alien Bor van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Holistische massagetherapie deze maand een aantal gratis massages aan mantelzorgers in Molenlanden.

In heel Nederland doen meer dan 50 collega masseurs & massagetherapeuten van het Holos Netwerk mee aan deze actie voor mantelzorgers.

“Mantelzorgers zijn de stille helden van ons land. Vooral nu tijdens de Corona-pandemie is hun werk nog minder zichtbaar en worden zij extra belast door de gevolgen van het virus”, vindt Alien. Een Holos Massage kan volgens Alien dan letterlijk en figuurlijk een verademing zijn. Zij neemt uiteraard de nodige coronamaatregelen. Belangstellenden worden hierover geïnformeerd bij het maken van de afspraak.

Wie een mantelzorger kent die men wil verrassen met een gratis Holos Massage, kan hem of haar aanmelden via info@alienbor.nl. Voor meer informatie: www.alienbor.nl.

Gedurende de maand november wordt er samen met de mantelzorger gezocht naar een passend moment voor de uitvoering. Alien: “Ik ben me bewust dat er veel mantelzorgers in Molenlanden zijn die een waardering verdienen, bij veel aanmeldingen zal ik mogelijk een keuze moeten maken wie ik deze waardering toeken. Natuurlijk hoop ik dat dit niet nodig zal zijn, want ieder mens die zich belangeloos inzet voor een medemens verdient een waardering.”

Wie iemand opgeeft via de mail wordt gevraagd kort iets te schrijven over de mate waarin de mantelzorger belast is. Alien: “Dat maakt de keuze voor mij makkelijker.” Tot 10 november kan er aangemeld worden via bovenstaande emailadres. Vanaf 10 november kan er contact opgenomen worden met de betreffende mantelzorger, om samen met hen te kijken of het aanbod gewenst is en zo ja wanneer en of er meer nodig is om de mantelzorger werkelijk een moment van ontspanning te geven. Mogelijk kan het nodig zijn dat de betreffende aanmelder ook een rol heeft om deze waardering mogelijk te maken, denk bijvoorbeeld aan oppas tijdens de massage. Alles onder voorbehoud van een eventuele lockdown.