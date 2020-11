Besmettingen met corona blijven stijgen; vooral in Molenlanden

regio • Het aantal coronabesmettingen in de regio is ook in de afgelopen week weer behoorlijk gestegen, vooral in Molenlanden. Dat meldt de GGD in haar wekelijkse overzicht. Ook zijn er vier sterfgevallen in de afgelopen week in de regio die gelinkt worden aan corona.

Landelijk lijken de coronacijfers iets af te vlakken, maar daarvan is in de Alblasserwaard vooralsnog geen sprake.

De stijging was het sterkst in de gemeente Molenlanden. Daar werden in de afgelopen week 225 mensen positief getest, tegenover 136 nieuwe coronagevallen in de week ervoor. De curve blijft omhoog gaan in Molenlanden, want in de weken ervoor ging het om 121 en 100 besmettingen.

In Alblasserdam blijven de besmettingen ook stijgen. Daar zijn vorige week 127 nieuwe positieve tests gemeld. De week ervoor werden er 110 besmettingen vastgesteld door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Ook in Papendrecht steeg het aantal opnieuw; van 89 positief geteste mensen drie weken geleden naar 140 twee weken geleden naar 156 in de afgelopen week.

Het aantal mensen dat overleden is aan corona staat in Molenlanden op 15 (2 meer dan vorige week), in Papendrecht op 10 (1 meer dan de week ervoor) en in Alblasserdam op 7 (ook een stijging van 1).