Auto Centrum Arkel klaar voor de toekomst

ARKEL • Bij Auto Centrum Arkel (ACA) wordt ingezet op de toekomst, waarin elektrisch rijden steeds belangrijker wordt.

“Sinds kort verzorgen we daarom ook onderhoud aan elektrische auto’s (EV’s). Dat doen we naast het onderhoud aan benzine, diesel en LPG-auto’s.”, aldus ACA. “We voldoen aan de criteria en worden als Bosch Car Service garagebedrijf, indien nodig, rechtstreeks door Bosch ondersteund.”

“Ook binnen ons team zijn we klaar voor de toekomst, want die is al begonnen. Dat houdt in: technische ontwikkeling en scholing van onze autotechnici, en uitbreiding van het team. Zo hebben we de vaardigheden in huis die nodig zijn voor het onderhoud van de auto’s van de toekomst. We zetten in op enthousiasme en kwaliteit en hopen zo de huidige groei voort te kunnen zetten.”

De uitbreiding betekent ook dat geleidelijk aan een interne overname van de leiding plaats gaat vinden, wat betekent dat we de service nog verder verbeterd kan worden. “We gaan voor een duurzame toekomst: niet alleen wat betreft onze diensten en ons team, maar ook voor de planeet. Als Erkend Duurzaam bedrijf zijn we continu bezig met verbeteringen, zoals de volledige switch naar LED verlichting in het hele gebouw, de realisatie van ruim 100 zonnepanelen op het dak, en binnenkort een laadpaal voor elektrische voertuigen.”

Voor meer informatie over alle diensten en elektrisch auto onderhoud bij ACA, zie www.aca-boschcarservice.nl.