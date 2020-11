Zeven bewoners Emma Leerdam en vier bewoners Open Vensters besmet met corona

LEERDAM/AMEIDE • In de verzorgingshuizen Emma in Leerdam en Open Vensters in Ameide zijn in de afgelopen week bewoners positief getest op het coronavirus. Het gaat in Emma om zeven bewoners en in Open Vensters om vier bewoners.

In Leerdam zijn het allen bewoners van de afdeling Kleinschalig Wonen. De bewoners krijgen zorg op hun eigen kamer. Tot woensdag 4 november is er geen bezoek mogelijk. Vanaf woensdag kunnen naasten op bezoek komen en dragen zij volledig persoonsbeschermende middelen. Een afspraak kan digitaal gemaakt worden.

De vier besmette bewoners in Open Vensters wonen eveneens op de afdeling Kleinschalig Wonen. Op deze afdelingen wordt isolatiezorg gegeven. Naasten kunnen op afspraak in volledig persoonsbeschermende middelen op bezoek komen.

Op de locaties Graafzicht, Hof van Ammers en Meesplein zijn op dit moment geen besmettingen bekend.

Bestuurder Janneke Louisa: “We hopen dat het snel weer beter met iedereen gaat. We houden elkaars gezondheid goed in de gaten en willen u vragen hetzelfde te doen.”