CDA Molenlanden: ‘Bij een sterke plattelandsgemeente hoort een sterk streekziekenhuis’

MOLENLANDEN • Namens de CDA-fractie in Molenlanden heeft Jonette Korevaar het college vragen gesteld over het mogelijke verdwijnen van de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

‘Bij een sterkte plattelandsgemeente hoort voor CDA Molenlanden een blijvend sterk streekziekenhuis’, nemen de christen-democraten stelling.

Aan het college wordt gevraagd of het die mening deelt. ‘Wat is uw positie in deze, is er samenwerking in de regio in dit proces? En als u niet op de hoogte bent van de houtkoolschets acute zorg van de ministerie van WVS, hoe komt u dan te weten wat de status hiervan is en wat de gevolgen voor onze regio zijn?’

Brandbrief

Vanuit de regio is er inmiddels een brandbrief gestuurd naar minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Deze brief is ondertekend door de burgemeesters van Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht, West Betuwe en Vijfheerenlanden.

