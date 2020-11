Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard opent 12 november

PAPENDRECHT • “Hier kunnen mensen hun laatste levensfase naar hun eigen wensen en ideeën invullen, met hun geliefden om hun heen die alle tijd en aandacht voor hen hebben.”

Het zijn de woorden van vrijwilliger Rita Schook uit Alblasserdam, die meehelpt om de laatste dingen te regelen voor de opening van hospice De Cirkel in Papendrecht.

Op de hoek van de Andoornlaan met de Noordkil is in tien maanden tijd een prachtig gebouw verrezen, dat volledig ingericht is voor mensen in hun laatste levensfase en hun familie. “Alles heeft meegezeten in de aanloop naar de opening van dit hospice voor de West-Alblasserwaard”, vertelt Angelique de Wit, coördinator en manager bij hospice De Cirkel.

Binnen twee jaar gelukt

“De Cirkel heeft ook een hospice voor de Zwijndrechtse waard in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar duurde de aanloop van initiatief tot de opening in een heel andere tijd nog bijna tien jaar. Hier in Papendrecht is het dankzij heel veel hulp binnen twee jaar gelukt. Alles viel dan ook op z’n plaats. Er werd een mooi initieel geldbedrag geschonken, deze locatie was beschikbaar en de gemeente Papendrecht heeft ons ontzettend goed geholpen.”

Hospice De Cirkel in Papendrecht maakt het netwerk van hospices in de regio weer wat completer. Er zijn in de regio nog drie andere hospices: in Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en in Gorinchem. Het zijn zogenoemde bijna-thuis-huizen, die draaien op vrijwilligers met ondersteuning van de thuiszorg en de huisartsen.

Verzorging

’s Nachts zijn er professionele zorgverleners aanwezig en overdag zijn zij naar behoefte aanwezig voor de verzorging van de bewoners. De bewoners houden hun eigen huisarts wanneer ze verblijven in hospice De Cirkel. Alle verdere voorkomende werkzaamheden, zoals lichamelijke verzorging van de bewoners, gebeurt samen met anderen, zoals familie en de wijkverpleging. De vrijwilligers zorgen voor emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie en lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.

“Bij onze hospices zijn inmiddels 72 vrijwilligers aan de slag!”, glundert Jennie Vos uit Papendrecht. Zij is bestuurslid van hospice De Cirkel. “Het is zo bijzonder; na de bekendmaking dat er een hospice zou komen in Papendrecht, stroomden de aanmeldingen binnen om vrijwilliger te mogen worden. We hebben zelfs mensen op de wachtlijst staan.”

Vrijwilligers opgeleid

De meesten van hen zijn inmiddels opgeleid om het vrijwilligerswerk in een hospice te mogen doen. Sociaal cultureel centrum Landvast in Alblasserdam heeft zijn accommodatie voor de cursus hiervoor gratis ter beschikking gesteld, iets waarvoor de stichting enorm dankbaar is. De Cirkel draait voor een belangrijk deel op giften. De bewoners betalen een bescheiden bedrag per etmaal, dat weer vergoed wordt door hun zorgverzekering.

Alles in hospice De Cirkel staat in het teken van ‘bijna thuis’. Jennie: “Dit wordt het laatste thuisadres van de mensen die hier komen. Daarom zijn hun wensen leidend, ook als ze bijzonder zijn. We zullen er alles aan doen om de mensen in hun laatste levensfase zich hier thuis te laten voelen.”

Sfeervolle kamers

De zes kamers zijn sfeervol en comfortabel ingericht. Op de deuren zijn grote foto’s afgebeeld van rivieren en stromen uit de Alblasserwaard. Er kan eventueel een koppelbed geschakeld worden, zodat de partners dichtbij elkaar kunnen zijn.

“Hier kunnen de partners en de overige familieleden van de bewoner al het praktische werk loslaten en overlaten aan de vrijwilligers. Ze hoeven de was niet te doen, geen koffie te halen, niet te koken. Alle aandacht kan in deze indrukwekkende laatste levensfase gaan naar degene die verzorgd wordt.”

Hospice De Cirkel staat open voor mensen die de diagnose gekregen hebben dat ze niet meer dan drie maanden te leven hebben. De Cirkel is een stichting, die open staat voor bewoners en vrijwilligers van alle achtergronden. “Wij zijn eigenlijk alleen maar faciliterend. We willen een gastvrij thuis bieden wanneer het thuis niet meer gaat”, vertelt vrijwilliger Rita Schook tot besluit.

Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl of 078-6451956.