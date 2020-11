Happy Stones geven kleur aan Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Happy Stones-golf heeft ook de gemeente Vijfheerenlanden bereikt. Kleurrijke stenen achterlaten en opzoeken, het is wat betreft initiatiefnemer Erik van Deventer uit Meerkerk een ideaal tijdverdrijf én het maakt de gemeente er een stukje vrolijker op.

Bij vrienden in Noord-Brabant had hij de vrolijk gekleurde stenen al eerder voorbij zien komen. “Op vakantie op Texel zag ik ze daarnaast ook. Eenmaal thuis ben ik gaan kijken of er al een Happy Stones in de buurt was. De dichtstbijzijnde bleek in Gorinchem te zijn. Toen heb ik zelf de Facebook-pagina Happy Stones Vijfheerenlanden aangemaakt.”

Met succes: er zijn inmiddels al meer dan honderd leden. Het concept van de Happy Stones is simpel. Zoek ergens in het buitengebied een mooie steen op, beschilderd die met vrolijke kleuren en/of een tekst en laat hem vervolgens ergens achter. “Zo gaat een steen op reis. Iemand anders vindt hem, maakt er een foto van en post die op de Facebookpagina, om de steen dan weer ergens anders achter te laten.”

Vrolijk

Door je postcode en initialen op de achterzijde van de steen te zetten, blijft duidelijk waar welke steen vandaan komt. “En nee, de stenen hoeven niet in de gemeente Vijfheerenlanden te blijven. Het is juist gaaf als je ze straks in België of Engeland tegenkomt. Via de Facebookpagina leggen mensen zo contact met elkaar. Ik word er gewoon heel vrolijk van en ik hoop anderen ook.”

Via Facebook is meer informatie te vinden over het hoe en wat van Happy Stones Vijfheerenlanden.