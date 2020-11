Eethuis ‘t Centrum in Schelluin sluit mede vanwege corona definitief de deuren

SCHELLUINEN • Eethuis ‘t Centrum in Schelluinen sluit, mede vanwege de coronamaatregelen, definitief de deuren.

Dat melden de eigenaren Arie en Corrie van der Stelt via Facebook. ‘Wij zijn na lang wikken en wegen jammer genoeg tot deze conclusie gekomen. In verband met onze leeftijd en de pandemie, zijn wij geen verdere toekomst voor het eethuis.’

De Schelluinse horecagelegenheid stond al jaren te koop, maar er diende zich geen opvolger aan om de zaak voort te zetten. ‘Wij willen al onze gasten die in de afgelopen 44 jaar bij ons zijn aangekomen enorm bedanken voor alle gezelligheid, plezier en lief en leed dat we samen deelden. (..) We zullen jullie missen.’