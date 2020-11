Bruidspaar verrast met felicitatie ‘drive-in’ in Ameide

AMEIDE • Op vrijdagavond 30 oktober is een kersverse bruidspaar Marius den Otter en Anja den Otter-Veenvliet verrast met een felicitatie ‘drive-in’. De drive-in was georganiseerd door naaste familie.

Het huwelijk werd eerder op de dag voltrokken in een kleine kring, dit omdat de coronamaatregelen gevolgd moesten worden. Het bruidspaar had eerder ook al aangegeven dat ze het erg jammer vonden dat ze, nadat het huwelijk voltrokken was, alleen door de daggasten gefeliciteerd konden worden.

De naaste familie wist dit ook en daarom hebben zij een felicitatie ‘drive-in’ georganiseerd. Het bruidspaar wist van niets toen een klein deel van de naaste familie ’s avonds aanbelde bij hun huis in Ameide en het bruidspaar vroeg om naar buiten te komen. Eenmaal buiten aangekomen werd er verteld dat er een felicitatie ‘drive-in’ was geregeld. Binnen de kortste keren stond de straat vol met auto’s en mensen die stonden te wachten om het bruidspaar te feliciteren met hun huwelijk.