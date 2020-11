Last onder dwangsom voor Oceanco vanwege uit de hand gelopen feest

ALBLASSERDAM • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft op maandag 2 november een last onder dwangsom opgelegd aan jachtbouwer Oceanco in Alblasserdam. Deze maatregel volgt op een illegaal feest dat 23 oktober plaatshad op een schip dat was aangemeerd langs de kade van het bedrijf.

De aanwezigen hielden zich niet aan de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals vastgelegd in de noodverordening.

Het bedrijf wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De noodverordening schrijft voor dat degene die een bijeenkomst organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan, verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De last onder dwangsom betekent dat Oceanco niet direct een boete krijgt, maar de gelegenheid krijgt om herhaling te voorkomen. Bij een volgende overtreding moet het bedrijf een dwangsom van 10.000 euro betalen.

Verzet tegen agenten

Bij het beëindigen van de bijeenkomst van 23 oktober door de politie, gooiden enkele aanwezigen stoelen en glazen naar de agenten. Twee agenten raakten daarbij gewond. Vijf personen werden aangehouden. Later bleek een van de feestvierders besmet te zijn met het coronavirus, waardoor tien agenten uit het basisteam Drechtsteden thuis in quarantaine moesten.

Onacceptabel

“Dit soort feestjes zorgt ervoor dat de maatregelen alleen maar langer van kracht blijven en de druk op de zorg ook in onze regio nog verder toeneemt”, zegt Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij wijst erop dat de regio op de derde plaats staat van het aantal landelijke besmettingen. “Tegen die achtergrond is het onacceptabel dat dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden.”

Kolff kondigde vorige week aan dat de veiligheidsregio scherper gaat toezien op naleving van de maatregelen. Bij overtreding kan er een boete of sluiting volgen.