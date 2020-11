Gemeente Vijfheerenlanden wil inwonersinitiatieven nog meer stimuleren

VIJFHEERENLANDEN • Vijfheerenlanden gaat de inwoners nog beter vertellen hoe ze inwonersinitiatieven kunnen starten.

“Door er elke maand een initiatief uit te lichten, hopen we inwoners te stimuleren”, beloofde wethouder Christa Hendriksen.

De plaatselijke politiek ging in grote lijnen akkoord met het voorstel van B&W om het budget ‘Inwonersinitiatieven’ breder in te zetten. “Projecten of wensen vanuit de wijk waar de gemeente aan zet is om de leefbaarheid te bevorderen, vallen nu buiten dit budget”, schrijft het college. “We zien dat er kansen gemist worden. Wijk- en dorpsgericht werken is meer dan alleen inwonersinitiatieven.”

Daarbij denken B&W aan het opknappen van dorpshuizen, het mét de buurt ontwikkelen van een wijkaanpak of het opstarten van een participatietraject.

Geld over

Een andere reden om het budget breder in te zetten, is dat er nu geld overblijft van het miljoen dat jaarlijks beschikbaar is. Tot en met juni werd ruim 137.000 euro besteed aan inwonersinitiatieven en nog eens 90.000 euro aan ‘programmamanagement’.

CDA-leidster Maria de Jong was het eens met het voorstel. “Helaas stranden er veel plannen. Daarom zijn we blij met het voorstel de bestedingsmogelijkheden te verbreden.”

Anderzijds was ze bang dat er nu ambtelijke posten van het budget betaald worden, terwijl het CDA juist wil dat het geld ten goede komt aan burgerinitiatieven. Vandaar dat De Jong zich afvroeg op welke manier de inwoners beter geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden.

Alternatief potje

Ook andere fracties maakten zich zorgen over de besteding van het geld. “Het moet geen alternatief potje worden voor gemeentelijke projecten. Als het gaat over het opknappen van dorpshuizen betalen we dan ook het materiaal?”, zei PvdA-er Ben Boon die het te vroeg vond om te constateren dat het bestaande budget te ruim is.

“Veel mensen hebben in deze bizarre tijd andere zaken aan hun hoofd dan burgerinitiatieven. Ook de slagkracht van de ambtenaren is nu minder groot.”

Om te voorkomen dat het geld wordt gebruikt om gemeentelijke tekorten op te lossen, vroeg Giuseppe van der Helm (D66) criteria voor wat wel en niet van het geld betaald wordt.

Wethouder Hendriksen levert die criteria, beloofde de initiatieven meer in het zonnetje te zetten en verzekerde John van der Velden (VHL Lokaal) dat de 60.000 euro voor kunst en cultuur - die voortaan ook in het potje wordt opgenomen - ‘op zeker’ aan dat doel besteed wordt.