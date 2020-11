Waarderingsweek voor mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Het is bijna 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg. Overal in het land worden rond deze dag activiteiten gehouden voor mensen die iemand onbetaald in hun omgeving ondersteunen vanwege een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal) psychische beperking of hoge leeftijd.

Dit kan bijvoorbeeld een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur zijn.

Ook de gemeente Vijfheerenlanden wil haar waardering uiten voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden.

Weekprogramma

Dit jaar is er door Mantelzorg Vijfheerenlanden (onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen) een weekprogramma samengesteld met gratis activiteiten waar alle mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden aan deel kunnen nemen.

Onderstaand een opsomming van de verschillende activiteiten. Een volledig overzicht is te vinden op: www.samendoen.expert/mantelzorgondersteuning-samendoen/. Kijk vervolgens bij: ‘week van de mantelzorg 2020’.

• Woensdag 11 november. Voor familieleden van iemand met psychische problematiek. Online bijeenkomst: ‘Hoe gaat het bij jullie?’ Tijd: 19:30-21:00 uur. Ook een online bijeenkomst voor partners van iemand met NAH, thema: ‘Hoort dit er ook bij?’ Tijd: 19:30-21:00 uur.

• Donderdag 12 november. Voor werkende mantelzorgers. Online bijeenkomst: ‘Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?’ Tijd: 19:30-21:00 uur.

• Vrijdag 13 november. Voor alle mantelzorgers. Online bijeenkomst: ‘Bewustzijn van uw levensbalans’. Tijd: 11:00-12:15 uur. Een tweede online bijeenkomst deze dag is voor mensen die zorgen voor iemand met geheugenverlies/ dementie, thema: ‘Bewustzijn van uw levensbalans’. Tijd: 13:45-15:00 uur. en 13 november staat er ook nog een online bijeenkomst op het programma voor ouders van een zorgintensief kind (zoals een verstandelijke beperking, autisme of gedragsproblemen). Het draait dan om het thema: ‘Hoe gaat het bij jullie?’ Tijd: 20:00-21:30 uur.

• Zaterdag 14 november. Voor alle mantelzorgers. Online bijeenkomst: ‘Balans en ontspanning’. Tijd: 10:00-11:30 uur.

Aanmelden

Deelnemen aan één van de activiteiten? Mail dan naar info@mantelzorgvhl.nl. Vermeld hierbij de workshop die u wilt volgen met datum en tijd. Deelname is gratis.

Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol.