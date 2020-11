Het is iedere keer weer een moeizame strijd, de keuze wat betreft het nieuwe abonnement voor je telefoon! We kunnen allemaal niet meer zonder onze telefoon en willen het liefst een abonnement en toestel dat zo goed mogelijk aan onze wensen en behoeften voldoet.

Het vinden van het juiste toestel en het juiste abonnement kan een lastig en langdurig proces zijn. Om je hier een beetje in op weg te helpen hebben we de voor-en nadelen van de verschillende abonnementen voor je op een rijtje gezet!

Toestel met abonnement

De abonnementsvorm waarbij je naast je gebruik abonnement ook een maandelijkse bijdrage doet voor het toestel is enorm populair. Dit komt onder andere omdat je gedurende de gehele contractperiode hetzelfde bedrag betaald en nooit in één keer een hoog bedrag hoeft neer te leggen. Als je een abonnement neemt waarbij je bij in de abonnementsprijs ook voor het toestel betaald kun je een ontzettend duur toestel gebruiken voor een relatief lage maandprijs. Het grootste nadeel van deze abonnementsvorm is dat je voor een bepaalde periode aan het toestel en het abonnement vast zit. Nu is dit voor het abonnement niet zo’n probleem, maar als je toestel bijvoorbeeld kapot valt, kun je deze niet meer gebruiken terwijl je de rest van je abonnementsperiode het toestel nog wel aan het afbetalen bent!

Sim only abonnement

Bij het afsluiten van een sim only abonnement dien je zelf een toestel te bezitten alvorens je optimaal gebruik kunt maken van dit abonnement. Het voordeel van het los aanschaffen van een toestel met een sim only abonnement is dat je over de gehele looptijd minder geld kwijt zult zijn. Dit komt omdat je het toestel in één keer betaald en zo ook gelijk het toestel bezit. Je betaalt gedurende de looptijd van het abonnement dan ook alleen nog voor het gebruik van het toestel. Doordat je het toestel in één keer aanschaft kun je je maandelijkse telefoonkosten zo laag maken als je zelf wilt. Zo kost het goedkoopste sim only abonnement bijvoorbeeld maar enkele euro’s. Het grootste en tevens enige nadeel van deze abonnementsvorm is dat je het toestel in één keer dient te betalen. Zo ben je aan het begin van de looptijd van het abonnement en grote smak geld kwijt.