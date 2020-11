Nieuwe tenue sponsor voor Arkel 2: Michel Heinen met www.echtezalm.nl

ARKEL • Het tweede team van ASV Arkel heeft in www.echtezalm.nl van Michel Heinen een nieuwe sponsor gevonden.

De zaak is sinds eind vorig jaar gevestigd aan de De Linie 48 in Gorinchem. Daarnaast heeft Michel een viskar die in de regio elke dag ergens anders staat. Trainer Michael Boon nam het shirt in ontvangst.