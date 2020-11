Open Fractieberaad Progressief Molenlanden

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden houdt op vrijdag 12 november vanaf 20.00 uur een Open Fractieberaad voor Molenlanders die willen meedoen. De partij nodigt iedereen uit om mee te praten over de onderwerpen die op de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering staan.

“Door met ons in gesprek te gaan, kunnen we nog beter onze inbreng over het voetlicht van de raad krijgen”, zo redeneert het bestuur van Progressief Molenlanden.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

- Verordening begraafplaatsen

- Beleid vrijkomende agrarische bebouwing

- Subsidiebeleid

- Visie op bibliotheekwerk.

De definitieve agenda moet nog worden vastgesteld. Omdat de partij zich wil houden aan de coronavoorschriften, wordt het beraad op 12 november online gedaan. Meepraten kan door een mailtje te sturen naar bart.toonen@jouwgemeente.nl. Er wordt dan een persoonlijke uitnodiging terug gestuurd waarmee men online kan deelnemen aan dit Open Fractieberaad van Progressief Molenlanden.