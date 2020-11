Doe Mee! Molenlanden stelt vragen over ontslagen bij IHC

MOLENLANDEN • DoeMee! Molenlanden is bezorgd over het voorgenomen massaontslag bij scheepsbouwer IHC in Kinderdijk. Fractieleider Joke van de Graaf heeft het college van de gemeente Molenlanden in verband hiermee een drietal vragen gesteld.

DoeMee! wil graag weten of al bekend is hoeveel medewerkers er ontslagen zullen worden die woonachtig zijn in Molenlanden.

‘Welke rol kan de gemeente pakken bij het begeleiden van medewerkers van werk naar werk’. En: ‘Wat kunt en gaat u doen aan de gevolgen die deze ontslagen met zich meebrengen op sociaal vlak in Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland?’

De vragen zijn zondag ingediend; het college moet uiteraard nog reageren.

Sociaal plan

Bij IHC worden mogelijk honderden werknemers ontslagen. De FNV heeft reeds ingestemd met het sociaal plan. De ondernemingsraad van IHC Kinderdijk moet er nog mee instemmen.

Doe Mee! Molenlanden: ‘Onze zorg richt zich met name op de vele medewerkers die werkzaam zijn bij IHC Kinderdijk en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de dorpen. Voor de tweede keer in korte tijd is er veel onzekerheid en onrust voor zowel de medewerkers als het dorp’.