Nieuw boek Jan W. Klijn: ‘Van regenwoud tot bergtop’

GROOT-AMMERS • Bij uitgeverij Kok Boekencentrum verscheen onlangs het nieuwe boek van Jan W. Klijn uit Groot-Ammers: ‘Van regenwoud tot bergtop’.

In het 240 pagina’s tellende boek vertelt de Alblasserwaardse auteur, onder meer bekend van ‘Moord in de Alblasserwaard’, bijzondere en persoonlijke verhalen van een avonturier. De Etna beklimmen, orgels verkopen in Canada, een handelsreis naar Turkije; Klijn zag in zijn leven een groot deel van de de wereld.

‘Hij vertelt zijn belevenissen op zo’n manier dat het lijkt alsof je er zelf bij bent’, stelt de uitgever in een persbericht. ‘Elk verhaal heeft een christelijke boodschap van vertrouwen op God in moeilijke tijden.’

Jan W. Klijn is een vertrouwde naam in christelijk Nederland. Ooit begonnen als marktkoopman bouwde hij een groot bedrijf op met noten en zuidvruchten. Hij publiceerde al een groot aantal romans, levensbeschrijvingen en andere boeken, waarvan de bekendste ‘Moord in de Alblasserwaard’ is.