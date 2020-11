Keuken van zalen- en partycentrum De Til begint met afhaalmogelijkheden

GIESSENBURG • Vanaf 6 november start zalen- en partycentrum De Til in Giessenburg elke vrijdag en zaterdag met de mogelijkheid voor het afhalen van verse maaltijden. Bestellen kan via de website www.tilgroep.nl.

‘Dat onze keuken goed bekend staat in de regio is niet onbekend. Buffetten, diners, lunches en hapjes. Iedereen die bij ons te gast is geweest heeft ervan kunnen genieten’, stelt de Tilgroep in een persbericht. ‘Door de coronamaatregelen ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn weer open mogen. Het zijn dan ook onze vaste klanten die aan ons hebben gevraagd of het mogelijk is om onze bekendste gerechten te kunnen bestellen. De keukenbrigade is met deze vraag aan de slag gegaan en vanaf 6 november gaan we ermee starten.’

Er is voor gekozen om te starten met de hardlopers en de gerechten waar De Til in deze tijd van het jaar bekend om staat: huisgemaakte verse soepen en stamppotten. ‘Ook aan de kleintjes hebben we gedacht, want voor hen hebben we heerlijke pannenkoeken. We sluiten niet uit dat we ons assortiment gaan uitbreiden met oog op de feestdagen. Ook staan we graag open voor ideeën en suggesties.’

Tijdslot

Alle gerechten worden kant-en-klaar warm geleverd en kunnen op een gekozen tijdslot op vrijdag en zaterdag tussen 16.30 en 19.00 uur worden afgehaald in De Til in Giessenburg. ‘Zo zorgen we ervoor dat de gerechten op tijd klaar zijn voor onze klanten. Veilig, warm en vers, zodat u meteen thuis aan tafel kunt.’

Bestellingen kunnen 24/7 worden doorgegeven via www.tilgroep.nl.