Burgemeester Fröhlich over teruglopend aantal besmettingen: ‘Goed nieuws, dat is ook wel eens fijn’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich is content over het teruglopende aantal coronabesmettingen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Vrijdag werden nog 44 nieuwe besmettingen gemeld, zaterdag 38 en zondag 21.

'Goed nieuws, dat is ook wel eens fijn', aldus Fröhlich op social media. 'Omdat we ons weer beter houden aan de maatregelen gaat ook in Vijfheerenlanden het aantal besmettingen omlaag. Dus: nog even volhouden en dan komt er weer wat lucht'.