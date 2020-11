Vijfheerenlanden: Verdwijnen Spoedeisende Hulp Beatrixziekenhuis ‘slechte ontwikkeling’

VIJFHEERENLANDEN • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is één van de 27 algemene ziekenhuis die mogelijk zijn afdeling Spoedeisende Hulp kwijtraakt. De voorgenomen sluiting staat vermeld in de deze zomer verschenen houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS.

Net als Gorinchem vindt Vijfheerenlanden dat het verlies van de SEH-afdeling een slechte ontwikkeling is. “Alternatieve ziekenhuizen zijn voor een deel van onze inwoners verder weg gelegen”, schrijft het college in een reactie. “Daarnaast hebben we op de rijkswegen naar Gorinchem bijna altijd te maken met filevorming wat de betrouwbaarheid van de reistijd ernstig schaadt. Verder vrezen we dat na het afschalen van de SEH ook andere functies verminderen, zoals kraamzorg.”

Vijfheerenlanden zegt zich in te blijven zetten voor een volwaardig streekziekenhuis met een goede actuele zorg.