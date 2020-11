Wethouder Van Middelkoop pal achter zijn ‘begrotings’-ambtenaren

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Maks van Middelkoop van Vijfheerenlanden heeft donderdag in de commissie Algemene Zaken zijn grote waardering uitgesproken over de wijze waarop de ambtelijke organisatie met veel zorg en inzet alle stukken voor de begroting 2021 tijdig heeft samengesteld. De afgelopen weken waren in de media (ook in deze krant) negatieve berichten verschenen na ‘blunders’ bij het samenstellen van de begroting.

Van Middelkoop ging pal achter zijn mensen staan en deed dat in niet mis te verstane woorden. “De organisatie is zeer gemotiveerd om de verbeterslagen die wij begin 2020 hebben ingezet verder uit te voeren. We zijn nu ruim driekwart jaar onderweg met dit plan. En de resultaten daarvan zijn positief.”

Deze positieve ontwikkeling is volgens Van Middelkoop ook door de accountant opgemerkt, zoals is te lezen in het controlerapport van de jaarrekening 2019. “Verbeteren en leren gaat niet zonder slag of stoot. Het college waardeert de openheid en de transparantie die aan de dag wordt gelegd als er fouten worden gemaakt. Deze houding is essentieel voor een organisatie die gemotiveerd is om te leren en te verbeteren.”

De motivatie van de organisatie blijft volgens de wethouder overeind, ondanks de soms negatieve beeldvorming. “Immers: waar niet wordt gewerkt, worden ook geen fouten gemaakt. Gelukkig zijn wij inmiddels zover dat wij de gemaakte fouten en omissies tijdig signaleren, hierop direct bijsturen en u (dwz de raad. red) hierover informeren en daarover transparant zijn. Zowel intern als extern. Dat is geen negatief nieuws, maar positief nieuws.”