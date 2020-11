Grote reorganisatie bij IHC; mogelijk ontslag voor honderden werknemers

KINDERDIJK • Scheepsbouwer IHC is in zwaar weer terecht gekomen en moet tientallen en mogelijk zelfs honderden mensen ontslaan. De ontslagen lijken vooral te vallen in leidinggevende functies. Ook worden bepaalde activiteiten afgestoten. Dat blijkt uit een Sociaal Plan dat door de vakbonden is goedgekeurd.

Keuzes uit het verleden hebben niet goed uitgepakt en ambities zijn niet gerealiseerd, schrijft Gerben Eggink van IHC in het Sociaal Plan. “Daarnaast zijn in het verleden een aantal uitdagende projecten aangenomen met lage marges, strakke contractvoorwaarden en levertijden en met veel innovatieve technologie. Deze hebben geleid tot grote verliezen. De huidige tegenvallende marktontwikkelingen in de sector en de recente economische crisis beïnvloeden de positie van IHC nadelig en veroorzaken een verdere terugloop in werk.”

Organisatie slanker

De situatie was begin dit jaar zo ernstig, dat een overname door het industrieconsortium en de herfinanciering in april 2020 noodzakelijk waren. Om IHC weer winstgevend te maken, moet de organisatie slanker en efficiënter worden. Eggink: “Het is inmiddels duidelijk dat doorgaan met een ongewijzigde organisatiestructuur onhoudbaar is en dat Royal IHC maatregelen moeten treffen om weer een toekomstbestendige organisatie te worden.”

Minder lagen in organisatie

Om te komen tot een toekomstbestendige organisatie, richt Royal IHC zich op de activiteiten die rendabel zijn en waar ze goed in is. Dat betekent ook dat non-core activiteiten worden verkocht of beëindigd. Daarnaast worden operationele verbeteringen binnen Royal IHC doorgevoerd. Zo wordt het een overzichtelijke organisatie met minder lagen, minder overlap tussen afdelingen en een duidelijkere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Ondernemingsraad van Royal IHC heeft eerder al positief geadviseerd over deze ingeslagen weg.

Focus van het Sociaal Plan ligt op het begeleiden van werk-naar-werk en het vergroten van de bredere inzetbaarheid van medewerkers. Dat kan zijn binnen Royal IHC, maar ook daarbuiten. Daarnaast voorziet het Sociaal Plan in een financiële vergoeding voor de medewerkers die noodgedwongen hun baan verliezen en biedt het Sociaal Plan ruimte voor maatwerk.