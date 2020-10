Nederlandse Watertorenprijs 2020 voor watertoren Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De neven Sven en Lennard de Jong, bewoners van de watertoren in Nieuw-Lekkerland, kregen vrijdagmiddag de Watertorenprijs 2020 van de Nederlandse Watertorenstichting.

De watertorenprijs, een plaquette die aan de buitenzijde van de toren kan worden bevestigd, wordt eens per jaar uitgereikt aan de eigenaren van de beste, recent opgeleverde herbestemde watertoren. Met name de combinatie van een goed ontwerp, van architect Ruud Visser uit Hei- en Boeicop, en de zelfwerkzaamheid sprak de jury zeer aan.

“Vaak zien je dat je zo’n beetje miljonair moet zijn om een watertoren een nieuwe bestemming te geven”, lichtte voorzitter Henk van der Veen toe. “Dat stemt ons een beetje droevig. Wat jullie gedaan hebben is dan ook uniek: met zelfwerkzaamheid betaalbare en toekomstbestendige woningen in een watertoren realiseren.”

200.000 euro

Sven en Lennart de Jong wisten in 2010 de toren, die ze uit hun jeugd goed kenden omdat ze erin speelden, te verwerven voor een bedrag van rond de 200.000 euro. Vervolgens hebben ze de toren vrijwel geheel zelf verbouwd voor een bedrag vergelijkbaar aan de kosten van de aankoop.

Ontwerp

De basis van de geslaagde herbestemming wordt gevormd door het uiterst krachtige ontwerp van Ruud Visser en Fumi Hoshino, benadrukt de Watertorenstichting.

‘Grote verdiepingshoge raampartijen gericht op het uitzicht over de rivier de Lek en de polder dragen bij aan de kwaliteit van de ruimten in de toren en sluiten naadloos aan bij het robuuste uiterlijk. Het is bijzonder verfrissend om te zien dat een inspirerende herbestemming op economische wijze gerealiseerd kan worden.’

Ramen

De aanpassingen ten behoeve van de nieuwe functie passen volgens de stichting uitstekend bij de toren en faciliteren tegelijkertijd de nieuwe functie. ‘Het meest in het oog springen de ramen. De raamopeningen sluiten aan bij de bouwkundige structuur van de toren. De verdiepingshoge puien bieden de bewoners een spectaculair uitzicht en voorkomen dat de ruimten een claustrofobisch karakter krijgen, wat in watertorens nog wel eens het geval kan zijn.’

‘Maak van een watertoren geen woning maar ga wonen in een watertoren was de insteek waarmee de ontwerpers hun plan ontwikkelden. Dat is precies de kracht van deze herbestemming.’

Beste kandidaat

“Daarmee was jullie watertoren overtuigend de beste kandidaat voor deze prijs”, vulde Van der Veen aan. “Als stichting vinden we dit een voorbeeld voor andere, toekomstige, eigenaren van watertorens. Jullie doorbreken de trend dat het door de strengere maatregelen steeds moeilijker wordt een goede herbestemming te vinden. Ik weet zeker dat andere eigenaren veel van jullie kunnen leren.”