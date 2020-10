Tien agenten in quarantaine: feestvierder op hotelboot Oceanco had corona

ALBLASSERDAM • Het illegale feest op de hotelboot bij Oceanco in Alblasserdam heeft nog een wrang staartje gekregen. Eén van de feestvierders -voornamelijk Engelsen- bleek besmet met het coronavirus. Als gevolg hiervan zitten inmiddels tien agenten die voor het incident opgeroepen werden in quarantaine.

Het betreft agenten uit het basisteam Drechsteden. Zij moeten nog tot dinsdag 3 november in thuisquarantaine blijven.

Schandalig

,,Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen. Het gedrag van de aanwezigen op het schip paste daar op geen enkele wijze in. Schandalig wat daar plaatsvond. Hoewel de impact op het team groot is, kan het basisteam de tijdelijke uitval van de agenten opvangen. Dat is niet vanzelfsprekend en kost wel degelijk moeite”, liet districtscehf Dennis den Os vrijdag in de landelijke media optekenen.