Qbuzz beknibbelt fors op dienstregeling buslijnen Vijfheerenlanden

REGIO • Vervoerder Qbuzz beknibbelt vanaf 3 januari 2021 fors op het aantal regionale buslijnen van Utrecht naar Vijfheerenlanden. Het aantal dienstregelingsuren vermindert met 8 procent. De maatregel is een gevolg van de coronacrisis, waardoor het aantal reizigers flink is teruggelopen.

Overigens wordt niet of nauwelijks bezuinigd op zogenaamde dragende lijnen, zoals de tram, een aantal stadslijnen in Utrecht en de U-link. De verwachting is namelijk dat deze lijnen na de coronacrisis het snelst weer reizigers aantrekken.

Lijn 63

Lijn 63 (Vianen-Utrecht) vervalt bijvoorbeeld in zijn geheel. Het lokale deel binnen Vianen wordt overgenomen door lijn 74. Daarmee wordt een alternatief geboden, maar reizigers zijn wel 10 tot 15 minuten langer onderweg naar Utrecht Centraal. De gemeente Vijfheerenlanden heeft gevraagd om het opheffen van deze lijn te heroverwegen. De extra reistijd is tien minuten. Bovendien moet er worden overgestapt op een lijn die soms een ander tarief kent en/of vertragingsgevoelig is. “Dat maakt het aantrekkelijk om met de auto naar Utrecht te reizen.”

Lijn 64 neemt het lokale deel van lijn 65 over en bedient de bedrijventerreinen in Vianen. Het begin- en eindpunt wordt verlegd van halte van Duvenvoordestraat naar ing. D.S. Tuijnmanweg. In de spits wordt de tegenspitsrichting niet meer geboden. Lijn 64 wordt gekoppeld aan lijn 74 naar Nieuwegein en Utrecht. Lijn 65 wordt ingekort tot de Lekbrug.

Lijn 74 Utrecht-Nieuwegein-Vianen rijdt een kwartierdienst. Komend vanaf Utrecht rijdt lijn 74 het ene kwartier via de oude route van lijn 63 en het andere kwartier de route van lijn 64. In de tegenspitsrichting wordt de frequentie van het voormalige deel van lijn 63 verlaagd van een kwartier naar een halfuurdienst. Verder rijden de laatste ritten van lijn 74 die eindigen bij de Waterbies in Nieuwegein door naar de halte van Duvenvoordestraat in Vianen.

Lijn 85

Lijn 85 van Utrecht naar Leerdam rijdt vanaf 3 januari geen lustvormige route meer in Leerdam-Noord. De haltes bij Huis ter Leede en bij de Ooievaarslaan zal niet meer worden bediend door regulier openbaar vervoerd. Hiervoor in de plaats komt een halte bij Schaikseweg/Molenlaan. Qbuzz wil deze plek voorzien van meer fietsenstalling. De gemeente schrijft in een reactie dat nog niet bekend is wie deze stalling gaat betalen.

Lijn 94

Lijn 94 Utrecht-Ameide komt in zijn geheel te vervallen. Reizigers dienen nu met de bus naar Lexmond of Meerkerk/A27 te reizen en vervolgens gebruik te maken van U-flex. De reistijd en het tarief zal daardoor toenemen. Ooit heeft Qbuzz gesuggereerd dat een gemeentedekkend U-flex bespreekbaar is bij het opheffen van de avondritten van lijn 94. Maar deze optie is waarschijnlijk van de baan.