Molenlanden keert 141.000 euro uit aan OZB compensatie

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft in het afgelopen jaar 141.000 euro uitgekeerd aan OZB compensatie aan Molenlandse verenigingen en stichtingen.

De gemeente had een bedrag van 200.000 euro beschikbaar en heeft besloten om de subsidieregeling voort te zetten.

Met de subsidieregeling wordt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor verenigingen en stichtingen uti Molenlanden gecompenseerd. De gemeenteraad van Molenlanden had hiertoe in november 2019 besloten. De regeling was echter maar voor een jaar, maar wordt nu voortgezet, meldt het gemeentebestuur.

De regeling is alleen bedoeld voor gebouwen met een maatschappelijke functie.