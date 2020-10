College geeft woningbouwplannen in Streefkerk een duw

STREEFKERK • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft met het vaststellen van een voorontwerpbestemmingsplan de woningbouwplannen in het centrum van Streefkerk een duw gegeven.

Er zijn meerdere projecten die tegelijkertijd of vlak na elkaar worden uitgevoerd in het dorp langs de Lek.

Klimaatdijk

Het bestemmingsplan Klimaatdijk is één van de projecten, waarbij er maximaal 36 woningen gebouwd gaan worden aan de Dorpsstraat. Aan de westzijde van de woningbouw wordt een hoog gelegen openbare ruimte ‘het balkon’ gerealiseerd, met uitzicht over de jachthaven en rivier de Lek.

De provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland worden om advies gevraagd over deze plannen. Ook inwoners van Streefkerk kunnen een reactie geven. Op die manier wordt het maatschappelijk draagvlak in kaart gebracht.

Overige bouwlocaties

De overige bouwlocaties betreffen de Houthoflocatie (voormalige timmerfabriek) en de hoek Dorpsstraat/Kerkstraat. Met de eigenaar van de Houthoflocatie is diverse keren gesproken over de voortgang van dit bouwplan. “Wij hadden graag gezien dat dit bouwplan reeds zou worden uitgevoerd”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. De gemeente verwacht dat de ontwikkelaar in het najaar van 2020 zijn definitieve plannen presenteert.

Waterschap Rivierenland is eigenaar van de hoek Kerkstraat/Dorpsstraat. Momenteel doorlopen zij een procedure tot verkoop van deze locatie aan een ontwikkelaar. De gemeente verwacht dat de verkoop in het voorjaar 2021 wordt afgerond. Hierna zal de gemeente met de nieuwe eigenaar in gesprek gaan over de realisatie van dit bouwplan.

Kerkstraat 31

De ontwikkelingen van het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat 31 verlopen stroef. “Hoewel wij binnenkomende initiatieven tot tijdelijk gebruik bij de eigenaar onder de aandacht brengen, heeft dit helaas nog niet tot actie geleid. Ook over de definitieve invulling van het pand, zien wij momenteel helaas geen ontwikkeling.”

De gemeente Molenlanden betreurt dit en doet pogingen om met de eigenaar van het pand om tafel te komen.

Herinrichting Kerkstraat

In het laatste kwartaal van 2020 wordt de riolering in de Kerkstraat vervangen. De tijd dat de grond moet inklinken, wordt gebruik om het ontwerp voor de openbare ruimte in orde te maken. Door middel van bijeenkomsten met bewoners, winkeliers en andere betrokkenen heeft de gemeente informatie verzameld waaraan de openbare ruimte moet voldoen. Deze wensen en eisen zijn vertaald in een schetsontwerp.

Een voorlopig ontwerp van het deelgebied ‘marktplein’ is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2021. “We zoeken tegen die tijd een passende vorm om input op te halen bij bewoners, winkeliers en andere betrokkenen. Nadat we deze input hebben verwerkt, is het ontwerp voor de Kerkstraat gereed.”