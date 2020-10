Pluim voor covid-aanpak burgemeester Sjors Fröhlich

VIJFHEERENLANDEN • De politieke fracties in Vijfheerenlanden zijn zeer te spreken over de wijze waarop burgemeester Sjors Frölich de gemeenteraad en de inwoners tijdens de corona-periode heeft geïnformeerd over het aantal besmettingen, het aantal slachtoffers en de nieuwe regelgeving. “Zelfs in het weekend ontvingen wij de berichten”, zei CDA-raadslid Kees Bel donderdagavond tijdens de commissie Algemene Zaken.

Volgens Bel verdient de burgemeester een dikke pluim. “Via alle mogelijke kanalen en middelen liet de burgemeester van zich horen. Bemoedigend, informerend en streng waar nodig. Met name de videoboodschappen vonden wij erg sterk.”

Commissielid Thomas van Montfoort (PvdA) vindt dat de burgemeester meer dan voldoende heeft gedaan aan zijn actieve informatieplicht. “Wij vinden dat u zichtbaar bent, duidelijk communiceert naar onze inwoners en goed de ernst van de situatie weet over te brengen.”

‘Geen oefenscenario’

“De burgemeester positioneert zich als een bestuurder die ook achteraf verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn beslissingen”, oordeelde D66-fractievoorzitter Klaas de Zwaan. Volgens De Zwaan zag de burgemeester zich kort na zijn aantreden geconfronteerd met een crisissituatie waar geen enkel oefenscenario in heeft kunnen voorzien. “Er lagen, voor de coronapandemie, geen protocollen klaar. De eigenschappen van het virus zijn niet volledig bekend. De samenwerking tussen bestuurs- en uitvoeringsorganisaties loopt soms spaak. De informatievoorziening is soms warrig. En voor elk besluit moeten talloze belangen tegen elkaar worden afgewogen, terwijl de tijd daarvoor vaak ontbreekt.” Daarbij komt dat de kritiek op bestuurder ongekend vuig kan zijn. “Neem bijvoorbeeld de reacties die onze burgemeester op Twitter voor zijn kiezen krijgt. Hij is een propagandist genoemd, een terrorist, een moordenaar. Kwalificaties die worden ‘opgeluisterd’ met een Jodenster, een slavenvlag of andere ranzige historische vergelijkingen. En tegelijkertijd biedt hij troost aan nabestaanden.”

Hanneke van der Leun (VVD) vindt het een goede zaak dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid pakt, zich kwetsbaar opstelt. De raad moet zich tijdens een crisis soms terughoudend opstellen. “Het is niet de rol van de raad om in te gaan op allerlei details van de uitvoering. Eveneens moeten we oppassen in de discussie dat we onze bevoegdheden beperken en ons niet mengen in zaken buiten onze lokale bevoegdheden.”

Overigens waren er ook nog wel wat verbeterpunten. Volgens Thomas van Montfoort zijn brieven die sportclubs ontvangen van de gemeente over de corona-maatregelen soms erg juridisch van aard. “Ze moeten soms meerdere keren gelezen worden om de inhoud ervan te kunnen begrijpen. Hier zou het versimpelteam een uitkomst kunnen bieden.”

Later meer.....