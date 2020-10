Bouwproject Langerak-Zuid heet eerste bewoners welkom

LANGERAK • In december 2019 ging de bouw van de eerste woonvelden van Langerak-Zuid feestelijk van start. Inmiddels hebben de eerste bewoners hun sleutels ontvangen. Wethouder Arco Bikker ging samen met Janneke van Oversteeg, projectleider van de gemeente, ‘coronaproof’ langs bij de bewoners om hen welkom te heten.

“De eerste bewoners in Langerak-Zuid, een mooie mijlpaal na lange voorbereidingen. We wensen iedereen veel woonplezier toe!” aldus wethouder Bikker.

Bestrating en aanplanting

Ook de openbare ruimte van de nieuwe wijk is zo goed als af. De bestrating en parkeervakken zijn aangelegd. Het openbaar groen zal naar verwachting vanaf november worden aangeplant. Daarnaast zijn er diverse bruggen gerealiseerd, zowel voor auto’s als voetgangers. Ten slotte wordt samen met de nieuwe bewoners een plan gemaakt voor een tijdelijke speelplek voor de kinderen. De definitieve speelvelden volgen op een later moment in het project.

Volgende fase

De voorbereidingen voor de volgende fase zijn in volle gang. Op het nieuwe woonveld komen acht twee-onder-een kap woningen en vijf vrijstaande woningen. Al deze woningen zijn gesitueerd aan de rand of aan het water. Er zijn nog enkele vrijstaande woningen te koop. Voor meer informatie: www.wonenoplangerakzuid.nl.