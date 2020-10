Rabobank: ‘massale steun voor lokale verenigingen tijdens lockdown’

ALBLASSERWAARD • De afgelopen weken hebben vele inwoners in het werkgebied van Rabobank Lek en Merwede gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen.

Via Rabo ClubSupport zijn er bijna 540 bestedingsdoelen opgegeven door lokale verenigingen voor ondersteuning en stemden Rabobank-leden vervolgens op welke doelen daadwerkelijk ondersteund moeten worden met kennis, netwerk en financiële middelen. Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt komt de ondersteuning voor deze verenigingen uit Lek en Merwede dus als geroepen.

Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. Uit onderzoek uitgevoerd door de Rabobank blijkt dat in normale tijden bijna 74 procent van de inwoners uit de provincie Zuid-Holland die betrokken zijn bij een vereniging, tenminste één keer per week op de club is. Waar dit tijdens de lockdown van afgelopen maart en april nog maar 21 procent was. Ruim 65 procent van de inwoners geeft dan ook aan zijn club of vereniging gemist te hebben.

Om ons unieke verenigingsleven in stand te houden konden verenigingen de afgelopen maanden bestedingsdoelen voor hun club of vereniging opgeven om ondersteund te worden door de Rabobank op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Vervolgens stemden Rabobank-leden op welke doelen daadwerkelijk ondersteuning moeten krijgen.

Stichting Dierenasiel

Maar liefst 539 verenigingen uit de regio krijgen vanuit Rabo ClubSupport dit jaar ondersteuning. Een van deze clubs is Stichting Dierenasiel Gorinchem. Zij gebruiken de steun tegen de eenzaamheid van ouderen. Zij gaan hun bijdrage gebruiken om tuinen aan te leggen bij het seniorenproject. In de tuinen die aansluiten bij het seniorenproject kunnen oudere mensen onder het genot van een kopje koffie gezellig samen met de dieren zitten. Doel is dat de oudere dieren die heel weinig plaatsingskansen hebben volop de aandacht krijgen van oudere mensen die eenzaam zijn, zeker in deze huidige tijd.

Voetbalvereniging V.V.A.C besteedt hun bijdrage aan jeugddoeltjes. Met het opgehaalde geld willen zij voor de jeugdafdeling nieuwe mini-doeltjes bestellen, zodat er genoeg doelen zijn om met zijn allen goed te kunnen trainen. En de Giessenburgse Muziekvereniging Da Capo wil extra muziekinstrumenten aanschaffen. Kortom, onze bijdragen komen terecht bij uiteenlopende doelen en clubs!

Betrokken verenigingslid

Uit het onderzoek blijkt ook dat de betrokkenheid bij een club of vereniging positief samenhangt met het welzijn van de leden. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn meer tevreden over hun sociale leven en voelen zich meer verbonden met hun leefomgeving dan personen die niet actief betrokken zijn.

‘’De resultaten van het onderzoek laten zien dat het juist in deze periode ontzettend belangrijk is dat we onze lokale clubs en verenigingen blijven steunen. De club of vereniging blijkt een belangrijke plek in te nemen in ons sociale leven. Daarnaast zien we dat velen het financieel zwaar hebben. Daarom blijven wij ons vanuit Rabo ClubSupport inzetten voor het rijke verenigingsleven in Nederland. De enorme hoeveelheid aanmeldingen en stemmen wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners van werkgebied Lek en Merwede. Onze clubs en verenigingen hebben ons dit jaar meer nodig dan ooit tevoren. Ik vind het ontzettend mooi om te zien dat wij als Rabobank samen met alle leden hen met onze kennis, ons netwerk en financiële middelen kunnen ondersteunen’’, aldus Kim Geilings van de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie van Rabobank Lek en Merwede.

Resultaten

Via Rabo ClubSupport kunnen clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben zich landelijk meer dan 30.000 clubs opgegeven, dat zijn er bijna de helft meer dan in 2019. Bi Rabobank Lek en Merwede hebben 539 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden Rabobank-leden via de Rabo App stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Deze week zijn de stemmen geteld en de resultaten worden begin november bekendgemaakt. Alle deelnemende verenigingen ontvangen per post op originele wijze hun bijdrage en maken tevens nog kans deze bijdrage te vergroten. De clubs met de meest originele berichten op social media na de ontvangst van hun bijdrage, ontvangen een extra geldbedrag van € 500, € 750 of zelfs € 1.000!

Meer informatie is te vinden op www.Rabobank.nl/clubsupport.