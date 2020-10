Bijdrage Rabobank voor schoolzwemmen op de Rehobothschool

GROOT-AMMERS • Op woensdag 28 oktober is CBS Rehoboth verrast door Rabobank Lek en Merwede met een cheque van 500 euro voor het schoolzwemmen.

Elizabeth Brand, Financieel Adviseur bij de Rabobank en moeder van leerlingen van de school had de mogelijkheid om via haar werkgever een bijdrage te geven aan een maatschappelijk doel in haar omgeving.

“Ik wist dat de school van mijn kinderen ieder jaar geld bij elkaar spaart om zelf de kosten voor het schoolzwemmen bij elkaar te krijgen. Met deze donatie kunnen de kinderen van CBS Rehoboth ook in 2021 weer gaan schoolzwemmen”.

De school hoopt vanaf mei met de kinderen van groep 3 t/m 8 wekelijks te gaan schoolzwemmen in de Dompelaar in Groot-Ammers. Hiermee willen ze de zwemconditie van de kinderen verbeteren aan het begin van het zwemseizoen. Daarnaast is het een goede, leuke en afwisselende manier om te bewegen met elkaar.