Voorzitter Veiligheidsregio: ‘Ik hoop dat er relatief normale kerst gevierd kan worden’

REGIO • Het coronavirus blijft zich stevig ontwikkelen in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ), maar voorzitter Wouter Kolff is desondanks optimistisch over de Kerstdagen.

“Ik hoop dat er relatief normale kerst gevierd kan worden”, vertelde hij donderdagochtend 29 oktober tijdens een persmoment in het gemeentehuis van Dordrecht. Hij ging ook nog in op andere feesten die de komende weken op de kalender staan. “We gaan richting de decembermaand. Normaal gesproken zijn er dan Halloween en Sinterklaas. Ook al denk je dat het kan om met kleine kinderen de straat op te gaan, raden we dat af. Wat je dan namelijk toch ziet is dat kinderen en volwassenen met elkaar in aanraking komen. Je hoeft een feest als Sinterklaas niet over te slaan, maar vier dat in huiselijke kring.”

Een feest als Kerst, dat over een kleine twee maanden plaatsvindt, kan naar verwachting weer iets uitgebreider gevierd worden. Kolff: “Kerst hopen we zo goed en gezellig mogelijk te kunnen vieren.”

Zorgen om zorgpersoneel

Directeur Cees Vermeer van de GGD Zuid-Holland Zuid maakt zich in de aanloop naar Kerst zorgen over het zorgpersoneel. Hij betoogde dat de druk op de zorg ook na het teruglopen van het aantal besmettingen blijft toenemen. “De ervaring leert dat het dan pas na drie weken minder druk wordt in de ziekenhuizen. En wat je dan daarna ziet, is dat de gewone zorg, die nu afgeschaald is, weer ingehaald moet worden.”

“Dat doet iets met de medewerkers in de zorg. Het perspectief voor een vrolijke Kerst is voor hen aan het verdwijnen”, aldus Cees Vermeer. “Het op de been houden en motiveren van mensen in de zorg wordt een belangrijke uitdaging.”

Derde plek

Er worden in de regio Zuid-Holland Zuid nog steeds relatief veel mensen positief getest op het coronavirus. Het gebied staat landelijk gezien zelfs op de derde plek en moet van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland alleen de regio’s Leiden en Rotterdam voor zich dulden.

In de afgelopen twee weken werden er in de Veiligheidsregio ZHZ 64 bekeuringen en 188 waarschuwingen uitgedeeld. Daarmee komt het totaal sinds het begin van de coronacrisis op 603 bekeuringen en 648 waarschuwingen. In de afgelopen twee weken zijn er bovendien zes waarschuwingen aan bedrijven en verenigingen gegeven die te lang open bleven.

Wouter Kolff: “Wat we de komende tijd nog gaan benadrukken is het naleven van de regels bij supermarkten, bouwmarkten en andere winkels. Velen doen het goed, maar dat is niet overal zo. Waar we het naleven van de regels niet zien verbeteren gaan we handhaven. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat we boetes uitdelen, we kunnen bijvoorbeeld ook overgaan tot sluiting van een zaak.”

Geweld in Alblasserdam

De voorzitter van de Veiligheidsregio ging ook nog kort in op de situatie in Alblasserdam, waar de politie afgelopen vrijdagavond ingreep bij een feest op een hotelboot. Er ontstond daarbij een vechtpartij, waarbij de politie geweld gebruiken moest en waarbij twee agenten gewond raakten.

Kolff: “Ik wacht de bestuurlijke rapportage vanuit de politie af. Die rapportage staat los van de strafrechtelijke maatregelen die genomen worden tegen de mensen die over de schreef zijn gegaan. Dat was onacceptabel, alleen al omdat er geweld gebruikt werd tegen de politie.”