Schrijvers online ontmoeten via de bibliotheek

REGIO • In coronatijd organiseert de Bibliotheek AanZet ‘Ontmoet Schrijvers Online’. Na een succesvolle eerste editie is het nu tijd voor een tweede reeks. Deze start op donderdag 5 november.

Schrijvers brengen graag een bezoek aan bibliotheken. Om voor te lezen, te vertellen over hun werk en met lezers in gesprek te gaan. Dit is momenteel erg lastig. Daarom is Ontmoet Schrijvers Online in het leven geroepen, een initiatief van bibliotheken en ProBiblio. Tijdens de eerste editie kon het publiek kennismaken met onder andere Paulien Cornelisse, Splinter Chabot en Suzanna Jansen. In november is het de beurt aan Raoul de Jong, Judith Koelemeijer, Murat Isik en Susan Smit.

Alle interviews zijn op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Op 5 november komt Raoul de Jong (bekend van o.a. De grootsheid van het al), op 12 november Judith Koelemeijer (bekend van o.a. Hemelvaart), op 19 november Murat Isik (bekend van o.a. Mijn moeders strijd) en op 26 november Susan Smit (bekend van o.a. Tropenbruid).

Meekijken is gratis. Vooraf aanmelden is gewenst. Dit kan via www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.

November is overigens Nederland Leest maand. Dit jaar staat Nederland Leest in het teken van ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. Ontmoet Schrijvers Online sluit hierbij aan. De auteurs gaan in gesprek over het thema ‘Familiegeschiedenis’.