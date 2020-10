Restaurant De Kat in de Wilg in Oud-Alblas sluit deuren

OUD-ALBLAS • Restaurant De Kat in de Wilg sluit per 1 november de deuren. Dat maken de eigenaren, Manuela en Barry Jumelet, via Facebook bekend.

‘In een rare tijd vol met onzekerheden hebben wij besloten om ons bedrijf per 1 november te beëindigen’, ze stellen ze. Negentien jaar lang runde het echtpaar het restaurant aan de Peperstraat. Ze timmerden onder andere aan de weg met de muziekcafés, waarbij optredens met (jazz)muziek werden gecombineerd met het aanbod van het restaurant.

Barry en Manuala danken in de bijdrage op Facebook hun gasten, leveranciers, familie en vrienden voor de afgelopen jaren. ‘Onze horecacollega’s wensen we succes en sterkte in deze rare tijd. We kijken terug op een mooie periode die helaas voor ons nu stopt!’.