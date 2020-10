Nieuw desinfecteringssysteem voor handen en winkelkar in Jumbo Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Je handen en je winkelkar in één handeling desinfecteren; dat kan vanaf woensdag bij supermarkt Jumbo in Molenaarsgraaf.

Het desinfecteringssysteem staat opgesteld bij de entree van de winkel. De werking is eenvoudig: eerst plaats je de winkelkar onder een poortje. “Er licht een rood lampje op als hij goed staat”, lichten eigenaren Daan en Marianne Meijerink toe. “Vervolgens kun je dan je handen in de openingen van het apparaat dat ernaast staat steken.”

Op dat moment komt er desinfecteringsvloeistof vrij voor zowel de winkelkar als de handen. “Op deze manier weet je zeker dat je veilig met de winkelkar de winkel inkomt. Ze zijn gelijktijdig schoongemaakt, dus het overdragen van ziekte is zo niet mogelijk.”

Overweldigend

Het echtpaar zag het systeem bij een bevriende supermarktondernemer in Nieuwerkerk aan de IJssel. Daar bleek het in de praktijk meer dan goed te bevallen. “De reacties van klanten waren daar echt overweldigend”, knikt Daan. “En zelf heb ik vanochtend ook al de eerste positieve reacties van onze klanten gehad. Het is een heel handige, snelle en veilige manier van desinfecteren.”

Jumbo Molenaarsgraaf wil hiermee het halen van de dagelijkse boodschappen zo coronaproof mogelijk maken. “We zien dat de bezoekers van onze winkel zich sowieso heel goed aan de maatregelen houden. Wij vragen er nog niet om, maar ongeveer negentig procent heeft bijvoorbeeld al een mondkapje op. Met het desinfecteringssysteem maken we het er hier nog veiliger op.”