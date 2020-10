Wethouder Arco Bikker over woningbouw-amendement CDA/SGP: ‘We hebben onze les al geleerd’

MOLENLANDEN • Gemeente Molenlanden mag in de periode 2020-2029 van de provincie 1460 woningen bouwen. Om dit aantal ook daadwerkelijk te halen, worden plannen ontwikkeld voor 1800 woningen. CDA en SGP pleitten dinsdagavond in de raadsvergadering voor nog eens 30% extra overcapaciteit. Maar het ingediende amendement werd met 15-11 verworpen.

Bas de Groot (SGP): “Het is maar de vraag of alle plannen in stenen kunnen worden vertaald. Vandaar ons pleidooi voor meer rek.” SGP en CDA trekken hierin samen op. Jonette Korevaar (CDA): “Onze zorgen zijn niet weggenomen. De plancapaciteit is al vol, er is niet voldoende flexibiliteit. We zitten te strak in de getallen. Niet zozeer voor nu, maar wel voor de toekomst.”

Ook Bert Snoek (VVD) bepleitte ‘optimale flexibiliteit’. “De aantallen tot 2029 moeten we niet voor 100% vastzetten.”

Illusie

“We hebben onze les al geleerd”, was de reactie van verantwoordelijk wethouder Arco Bikker. “Vandaar de overcapaciteit van 30% die in de Woonvisie is opgenomen. Zestig procent is niet de juiste route, al snap ik uw beweegreden. Er is veel energie gestoken in het gladstrijken van de plooien met de provincie. Laten we nu de aantallen uitrollen die er staan.”

CDA en SGP bleven er toch voor pleiten als Molenlanden een eigen koers te varen. “De provincie ziet wél kansen”, gaf Korevaar aan Bikker mee. Bikker: “Ik wil met alle plezier naar het provinciehuis, maar de illusie die u schetst wil ik u en mezelf besparen.”