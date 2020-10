GROOT-AMMERS • Bij Beauté Chalaine in Groot-Ammers kunt u terecht voor al uw persoonlijke verzorging. De salon staat voor persoonlijke aandacht, ontspanning, kwaliteit en een vakkundig advies. U kunt in een ontspannen sfeer genieten en zich ontdoen van de dagelijkse hectiek.

Mijn naam is Chalaine Zijdel een allround schoonheidsspecialiste die sinds juli 2019 eigenaresse is van Schoonheidssalon Beauté Chalaine.

In de salon kunt u genieten van verschillende behandelingen. U kunt terecht voor huidverbeterende gezichtsbehandelingen, microdermabrasie, microneedling, hydrafacial, lichaamsbehandelingen, hand en voet behandelingen, wimperlifting, brow treatments en vele andere deel behandelingen.

Een stralende huid

Bij de gezichtsbehandelingen wordt er gewerkt met Klapp Cosmetics dit is een Duits cosmeticamerk van hoogwaardige kwaliteit. De behandelingen zijn zowel voor de ontspanning als voor het verbeteren van de huidconditie denk hierbij aan bijvoorbeeld: acné of huidveroudering.

Komt u langs in de salon?

U bent altijd van harte welkom! Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een behandeling? neemt u dan gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.

U kunt ons telefonisch bereiken via 06 22 97 19 57.

Wij zien u graag in de salon!

Schoonheidssalon Beauté Chalaine

Irenestraat 50

2964 BL Groot-Ammers

www.beautechalaine.nl

info@beautechalaine.nl