HOOGBLOKLAND • Na ruim 9 jaar gewerkt te hebben in een schoonheidsinstituut, heb ik op 1 januari 2019 mijn droom waar gemaakt en mijn eigen salon Puur K geopend.

U kunt bij mij terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen, pedicure en permanente make-up. Ik ga uit van verzorging op maat voor de klant. U bent bij Puur K welkom voor verzorging van de huid, een ontspannende behandeling en voor het behandelen van huidproblemen, zoals acne.

Ik werk tijdens de schoonheidsbehandelingen met het innovatieve merk Nouvital dat in Nederland geproduceerd wordt. Daarnaast kunt u bij mij terecht voor lichaamsverzorging, minerale make-up en tanningproducten. Voor de voetverzorging maak ik gebruik van de producten van la Reine. Alle producten zijn huidvriendelijk en dierproefvrij.

Mijn specialisatie is permanente make-up. Permanente make-up is er voor iedereen die er op elk moment van de dag verzorgd uit wil zien, weinig tijd heeft of er moeite mee heeft om zich op te maken. U kunt dit laten aanbrengen op de wenkbrauwen en/of ogen. Tijdens een permanente make-up behandeling worden er pigmenten in de lederhuid ingebracht. Alle behandelingen bestaan uit 2 tot 3 sessies. Het mooiste resultaat wordt namelijk verkregen door laagje over laagje pigment in te brengen. Dit geeft de juiste nuance voor een natuurlijk effect. Tussen de behandelingen wordt een periode van 4-6 weken gehanteerd. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek worden uw wensen, de mogelijkheden en de te verwachten resultaten van de permanente make-up met u besproken.

Meer informatie over de mogelijkheden vind u op www.puurk.nl.Tip: Op de Facebookpagina of Instagrampagina van Puur K vindt u regelmatig nieuwtjes en aanbiedingen. Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak! U kunt mij bereiken op info@puurk.nl of 06-28832697.

Kris van der Lee

Puur K

Pinksterbloemstraat 29

4221 LN Hoogblokland