Raad Molenlanden zwicht niet voor druk van ondernemers: verbod voor vrachtwagens komt er

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond definitief besloten tot een verbod voor vrachtwagens op het traject Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk.

Het zou een hamerstuk zijn, maar door de reuring van de afgelopen twee weken deed politiek Molenlanden er nogmaals haar plasje over. De inzet: een verbod voor vrachtwagens op Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en Kerkstraat, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ondernemers in postcodegebied 2964, ten westen van de Haarsteeg en ten noorden van Graafland, kunnen een ontheffing krijgen.

En daar wringt voor veel ondernemers de schoen. Zij vinden dat er voor lokale ondernemers geen sprake kan zijn van een verbod. De economische schade, door het flink moeten omrijden, loopt op jaarbasis in de (tien)duizenden euro’s.

Ambtelijk falen

Namens Industriepark Gelkenes sprak voorzitter Sjaak van de Graaf zijn zorg uit en pleitte hij voor het aanhouden van het voorstel. “Want op veel waarom-vragen hebben wij tot nu toe geen antwoord gekregen.”

Ook Arie Korevaar (Korenet) en Wim van Beuzekom (Hoogwerkercentrum) spraken in. “Het verbaast me zeer dat er geen ruimte is voor ontheffingen”, zei Van Beuzekom. “Ik was met mijn bedrijf niet welkom op Schelluinen-West en heb er bewust voor gekozen te investeren op Gelkenes. Nu krijgen we opeens beperkingen opgelegd. Het riekt naar ambtelijk falen.”

Rondweg

De gemeenteraad hoorde de noodkreet van de ondernemers (DoeMee!-raadslid Wilma de Moel: ‘Het dorp is verdeeld’), maar hield vast aan het collegevoorstel als enig haalbare optie. Wel werd het college met klem meegegeven door te pakken met de plannen voor een rondweg.

Wietse Blok (SGP) vroeg nog wel aan wethouder Johan Quik: “Is er nog ruimte voor ondernemers die sterk economisch afhankelijk zijn van dit traject?” Ook Philomeen Breddels (VVD) zocht naar maatwerk. Beiden vroegen de wethouder ook de lucht te klaren met de ontevreden ondernemers.

Nihil

Verantwoordelijk wethouder Quik erkende ‘enerverende weken’ achter de rug te hebben. Het bracht hem niet aan het wankelen. “Als we dit besluit niet nemen, zal de afname van het vrachtverkeer nihil zijn. Uitgangspunt is zo min mogelijk ontheffingen, ook in verband met de handhaafbaarheid. Bovendien is het moeilijk te bepalen welke bedrijven sterk afhankelijk zijn van dit traject. Hoe gaan we dat meten en wegen?”

Quik toonde zich bereid met de ondernemers in gesprek te gaan om, waar mogelijk, de kou uit de lucht te halen.

De wethouder verwacht dat het vrachtwagenverbod ‘op z’n vroegst’ eind eerste kwartaal 2021 geëffectueerd zal zijn. Hij zegde toe de gemeenteraad binnenkort te zullen informeren over de stand met betrekking tot de rondwegplannen.

Teleurstellende uitkomst

Breddels sprak van een ‘teleurstellende uitkomst’. “Heel zuur voor de ondernemers.” Niettemin ging de VVD mee met het collegevoorstel. “We hebben echt gezocht naar oplossingen, maar dit is het hoogst haalbare. We stellen de verkeersveiligheid voorop.”

De SGP zat op dezelfde lijn. Blok: “Het doet altijd ergens pijn, dat kunnen we helaas niet voorkomen. Na alle belangen afgewogen te hebben, stemmen we in met het collegevoorstel.” De andere raadsfracties deden dat ook, zodat het besluit tot het instellen van een vrachtwagenverbod unaniem werd genomen.