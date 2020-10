Termeise watersporters denken aan oprichten vereniging

• De oude loswal in Ameide.

AMEIDE • Op de vergadering van botenbezitters in Ameide, die vorige week gehouden werd, kwam door een bijzonder positieve stemming een hoop inspiratie opborrelen.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat de boothelling opgeknapt en bij voorkeur verbreed moet worden, waarbij het praktisch zou zijn als de steiger van het pontje naar de westkant van de krib verhuist.

Ook het idee om een steiger te bouwen waar een boot na de tewaterlating even aan vastgelegd kan worden, wordt door iedereen toegejuicht, evenals het idee om vaste ligplaatsen te creëren voor lokale botenbezitters, passanten en historische schepen.

Om een en ander in goede banen te leiden is het aantrekkelijk om een watersportvereniging op te richten. De werkgroep Oude Loswal, onderdeel van het Waterfront Ameide en Tienhoven, gaat zich hierover buigen en roept botenbezitters en andere watersportliefhebbers op om zich te melden als zij lid willen worden en/of een actieve (bestuurs)functie in die vereniging willen gaan vervullen.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan men mailen naar pers@waterfront-ameide.nl.