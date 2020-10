Frank Meerkerk (Ottoland) en Cees de Jong (Hoogblokland) op CDA-lijst Tweede Kamer

MOLENLANDEN • Met ondernemer Frank Meerkerk uit Ottoland en melkveehouder Cees de Jong uit Hoogblokland is de Alblasserwaard goed vertegenwoordigd op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Frank Meerkerk staat het hoogst op de lijst: op plek 26. De inwoner van Ottoland was eerder jarenlang raadslid en wethouder in de gemeente Molenwaard. Cees de Jong is terug te vinden op plaats 36. Hij was raadslid in de gemeente Giessenlanden.

Overigens staat er nog een Alblasserwaarder op de lijst: Mustafa Bal uit Gorinchem op plek 34.