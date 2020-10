Sealthiëlkerk Leerdam: ‘Eredienst wezenlijk voor kerk zijn’

• Er ontstond zondag ophef over de diensten in Sealthiël in Leerdam. (Foto: André Bijl)

LEERDAM • Afgelopen zondag werd de Sealthiëlkerk aan de Drossaardslaan in Leerdam - behorend tot de Gereformeerde Gemeente in Nederland - in de morgen- én avonddienst bezocht door ruim 200 kerkgangers.

Burgemeester Fröhlich betreurde de gang van zaken en op sociale media ontstond veel ophef.

“De eredienst is een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn”, zegt een woordvoerder van Sealthiël. Tot voor kort nodigde de kerk alle leden uit voor beide diensten.

“We hielden ons aan de regels. Gemeenteleden die naar de kerk kwamen, moesten gezond zijn. Verder hielden we tenminste 1,50 meter afstand, bezoekers moesten hun handen ontsmetten en werden begeleid naar hun zitplaats en de uitgang. Na de dienst verlieten kerkgangers bank voor bank de kerk.”

Mondkapje

Nadat onlangs de maatregelen werden aangescherpt, besloot de kerk het aantal aanwezigen fors af te schalen. “We nodigen nu de helft van de gemeente uit. Zo’n 300 voor de morgendienst, de andere helft voor de avonddienst.”

Zondagmorgen werd de kerk bezocht door zo’n 230 kerkgangers, ‘s avonds waren er ruim 200. Bovendien nam men aanvullende maatregelen.

“Als kerkgangers het kerkplein betreden, doen ze een mondkapje voor. Die mag pas af als ze op hun plaats zitten. Na de dienst moet het mondkapje op tot de mensen het terrein verlaten hebben. Ook zingen we zeer ingetogen.”

De kerkgangers worden ondergebracht in de kerk, twee grote zalen en de galerij. “In totaal is er ruimte voor 1150 kerkgangers. Nu zitten er tussen de 200 en 250 personen op ruime afstand van elkaar. We beschikken over een nieuw gebouw met uitstekende ventilatie. We denken dat dit verantwoord is.”

Grondwet

Dat er 230 kerkgangers – waaronder circa 70 kinderen – samenkomen, is niet strijdig met de grondwet waarin de vrijheid van godsdienst wordt geregeld. Het aantal overschrijdt wél het aantal van dertig – plus ‘personeel’ en kinderen tot twaalf jaar – dat wordt geadviseerd door de overheid én het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarin dertig kerken samenwerken.

Ook burgemeester Fröhlich riep kerken op zich te beperken tot dertig bezoekers per dienst.

De Sealthiël-woordvoerder benadrukt dat de kerkenraad die optie heeft overwogen, maar toch een andere keuze heeft gemaakt.

“Het aanwezig zijn bij een kerkdienst is voor ons heel belangrijk. We komen samen om als gemeente Gods Woord te horen. In de Bijbel worden we opgeroepen de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. We zijn ervan overtuigd dat we door onze maatregelen de gezondheid van onze leden en de samenleving niet in gevaar brengen. We hebben onze keuze aan de burgemeester uitgelegd. Die stelde dat op prijs, maar benadrukte dat hij onze opstelling niet steunt.”

Dat werd bevestigd door een tweet van Fröhlich: “230 bezoekers in de kerk. Binnen de regels. Ik keur dit toch ten sterkste af. De kerk is bron van solidariteit. Ik roep het kerkbestuur nogmaals op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Deze kerken stellen zich zo buiten de samenleving. Van die vaststelling word ik verdrietig.” De woordvoerder: “Dit bevreemdt mij. We houden ons aan de wet.”

Landelijk nieuws

Sealthiël haalde zondag de landelijke pers, nadat eerder kerken in onder andere Staphorst, Barneveld, Krimpen aan den IJssel en Barendrecht in de schijnwerpers stonden. Het leidde - naast een verdwaalde steunbetuiging - tot honderden boze reacties op sociale media, waarin de kerk - ten onrechte - werd verweten zich niet aan de regels te houden en werd opgeroepen het goede voorbeeld te geven.

Ook vonden veel mensen dat voor kerken dezelfde regels moeten gelden als voor horeca en sportclubs. De discussie liep zo hoog op dat sommigen ervoor pleitten besmette kerkgangers medische zorg te onthouden.

De woordvoerder: “Ik begrijp dat mensen boos zijn, omdat kerken meer ruimte krijgen dan andere sectoren. Maar dat wordt geregeld in de grondwet. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat door alle maatregelen de kans op besmetting in onze kerk kleiner is dan op veel andere locaties. We erkennen de ernst van de situatie: het virus gaat rond. Voor ons is dat een extra reden om naar de kerk te gaan. God staat boven ziekte en dood. Hij is ons enige houvast. Ook wij kunnen besmet worden. Toch hebben we de overtuiging dat God alle dingen, ook ons leven, regeert en bestuurt.”