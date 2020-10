Coronabesmettingen in de regio blijven behoorlijk stijgen

REGIO • Het aantal coronabesmettingen in de regio blijft behoorlijk stijgen. Dat meldt de GGD in haar wekelijkse overzicht.

In Molenlanden werden in de afgelopen week 136 nieuwe coronagevallen gemeld. Vorige week waren dat er 121 en de week ervoor precies 100.

In Alblasserdam is ook weer sprake van een stijging. Daar zijn vorige week 110 nieuwe positieve tests gemeld. De week ervoor waren er 84 nieuwe besmettingen en de week daarvoor 85.

In Papendrecht steeg het aantal fors; van 89 twee weken geleden naar 140 in de afgelopen week. De teller staat in Papendrecht nu op 499 positieve tests. In Molenlanden zijn nu 593 mensen positief getest en in Alblasserdam 458.

Het aantal mensen dat overleden is aan corona staat in Molenlanden op 13 (1 meer dan vorige week), in Papendrecht op 9 en in Alblasserdam op 6 (ook een stijging van 1).