SmdB Bleskensgraaf combineert jeugdzorg met onderwijs

BLESKENSGRAAF • Met gepaste trots werd maandagmiddag 26 oktober op de School met de Bijbel in Bleskensgraaf een lintje doorgeknipt om daarmee de start te markeren van de Onderwijsbehandelgroep.

Deze nieuwe activiteit op de Bleskensgraafse school combineert jeugdzorg met onderwijs en is enkele maanden geleden al gestart. Deskundigen vanuit de jeugdzorg en vanuit het onderwijs bundelen hun krachten en bieden een gezamenlijke aanpak in de hulp en de ontwikkeling van kinderen die extra aandacht nodig hebben. De eerste resultaten zijn bijzonder positief; kinderen ervaren meer rust en zitten beter in hun vel.

“Het kind heeft er niets aan als hij of zij teveel verschillende gezichten ziet”, legt Nathan Gorter van Eddee zorgverlening uit. Deze organisatie begeleidt het project op de School met de Bijbel. Nathan is blij met het enthousiasme van de school en de voortvarendheid waarmee het is opgepakt.

“De behandeling van het kind en het onderwijs op één plek, dat is het idee”, vertelt directeur Corné Egas van de School met de Bijbel. “Op deze manier vallen er geen gaten in de behandeling van het kind.” Ook thuis is er begeleiding voor het gezin, zodat er een integrale aanpak ontstaat.

Wethouder Lizanne Lanser, die de symbolische start van de Onderwijsbehandelgroep mocht verrichten, is trots op deze nieuwe klas. “Hier krijgen ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelingen. Het is op deze manier veel eenvoudiger en dichterbij voor de kinderen. Ik hoop dat dit een voorbeeld mag zijn van hoe jeugdhulp op school kan functioneren.”