Collectieve inkoopactie isolatie wordt volop benut in Molenlanden

MOLENLANDEN • Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen nog steeds deelnemen aan een collectieve inkoopactie voor isolatie.

Na de online informatieavond op 7 oktober besloten al 130 huiseigenaren deel te nemen aan de actie. Inmiddels zijn er ruim 50 woningbezoeken gepland. Het is nog tot en met 7 november dit jaar mogelijk om in te schrijven voor de actie en ook mee te profiteren.

De gemeente organiseert de inkoopactie isolatie in samenwerking met Het Regionaal Energieloket. Met de actie kunnen inwoners voordelig vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie inkopen. Tijdens de online informatieavond op 7 oktober werd verteld wat de actie precies inhoudt en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Alle informatie is te vinden op www.regionaalenergieloket.nl. Hier is ook de informatieavond terug te kijken.

Vloer- en gevelisolatie populair

Direct gebruik maken van de actie kan heel eenvoudig via www.regionaalenergieloket.nl. Na de inschrijving wordt een woningbezoek gepland. Deze woningbezoeken kunnen fysiek, rekening houdend met de coronamaatregelen, of online plaatsvinden. De adviseur van het installatiebedrijf komt dan langs om de woning te bekijken. Samen met de adviseur wordt bekeken wat voor de betreffende woning en situatie het beste is. Dit advies is ook online mogelijk.

Landelijke subsidie

De aankoop van isolatie is op dit moment extra aantrekkelijk door de subsidie van het Rijk. Er is een isolatiesubsidie beschikbaar waarmee kopers 20% terugkrijgen op hun investering. En tijdelijk zelfs 30% tot eind 2020. Voorwaarde is wel dat zij minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren. De inkoopactie wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale en erkende isolatiebedrijven.