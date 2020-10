Avond SGP-Jongeren Vijfheerenlanden over Amerikaanse verkiezingen

VIJFHEERENLANDEN • Op vrijdag 30 oktober organiseert SGP-Jongeren Vijfheerenlanden een avond met Amerikadeskundige Riekelt Pasterkamp over de Amerikaanse verkiezingen onder de titel: ‘Four more Years – vloek of zegen?’

De hele wereld heeft er een mening over, maar alleen Amerikaanse burgers mogen op 3 november een nieuwe president van de Verenigde Staten kiezen. Twee oudere heren zijn in de race voor het ‘machtigste ambt ter wereld’: de zittende president Donald Trump (74, Republikein) en zijn Democratische uitdager Joe Biden (77).

SGP-Jongeren had deze avond graag fysiek willen organiseren, maar vanwege de corona zal de avond geheel online te volgen zijn via, hiervoor speciaal opgezette, YouTube-kanaal.( https://www.youtube.com/channel/UC44TuZKm2bndC4_bCfhJlpw?view_as=subscriber)

Voor de laatste informatie rond deze avond moet je de website van SGP Vijfheerenlanden(https://vijfheerenlanden.sgp.nl/) en de Facebook(https://www.facebook.com/sgpjvijfheerenlanden) & Instagram(https://www.instagram.com/sgpjvijfheerenlanden/) van SGP-Jongeren Vijfheerenlanden in de gaten houden.

Het is mogelijk om vooraf al vragen te stellen aan de spreker van deze avond, via Forms(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xZCGycwsECEPbaJMz-aZR33u4IyBn5PqbHHrdjna7ZUNk4zNzBQNUhHVDc0QU5OWUVBVjJFMlAwQi4u). Tijdens de avond zelf kan dat ook, maar van de vooraf gestelde vragen weet je zeker dat die beantwoord zullen worden.

De avond begint om 19:30 uur. Tijdens het tweede gedeelte van de avond is ook interactie is met mensen thuis.